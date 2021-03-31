В апреле в Алматы планируют завести 6 тыс. доз казахстанской вакцины от КВИ

АЛМАТЫ. 30 МАРТА - В апреле в Алматы планируют завести 6 тыс. доз вакцины KazCOVID-in. Об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент KZAKHSTAN TODAY.

В апреле запланировано поступление 6 тыс. доз казахстанской вакцины KazCOVID-in", - проинформировал Бекшин.

В свою очередь, руководитель управления общественного здоровья Нариман Табынбаев сообщил о том, что в городе планируется развернуть 250 пунктов вакцинации.

В основном это будут государственные поликлиники, медучреждения частных структур, но также возможно привлечение ТРЦ. На сегодня ведутся переговоры, создана рабочая группа на уровне городского акимата. По заявлению министра здравоохранения Алексея Цоя, в Алматы планируется поставка более 65 тыс. доз вакцины "Спутник V", - уточнил он.

Также Табынбаев подчеркнул, что вакцинация проводится для населения бесплатно и распределение всех поступающих доз вакцин находится на контроле Минздрава. В этой связи он опроверг информацию о том, что в одном из частных медцентров города предлагают вакцинироваться на платной основе.

Ранее Жандарбек Бекшин сообщил о том, что эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной. Также он отметил, что пока у медиков нет данных о мутировавшем "алматинском" штамме коронавируса

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