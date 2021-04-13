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В апреле в Казахстане отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации

12.04.2021 17578
В апреле в Казахстане отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - В апреле текущего года в Казахстане отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В апреле текущего года отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, за 11 дней апреля зарегистрировано 24 955 случаев КВИ по сравнению с аналогичным периодом марта. Отмечается рост заболеваемости в три раза. В сутки регистрируется до 2800 больных. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах Казахстана, за исключением Костанайской и Туркестанской областей", - сообщил министр здравоохранения Алексей Цой в ходе заседания правительства.

 
При этом 61% заболеваемости по стране приходится на три региона - Нур-Султан, Алматы, Алматинскую область.
 
По его словам, РК на протяжении 12 дней находится в "красной" зоне. В "красной" зоне находится 8 регионов: Алматы, Нур-Султан, Атырауская, Западно-Казахстанская, Алматинская, Акмолинская, Карагандинская и Актюбинская области.
 

Наряду с ростом заболеваемости отмечается рост числа летальных случаев. В марте по сравнению с февралем число умерших от КВИ выросло в 1,4 раза. При этом 57% летальных случаев приходится на Нур-Султан, Алматы, Алматинскую область. С учётом эпидситуации в апреле отмечается повышение суточного количества тестирования до 48 тысяч исследований в сутки, что составляет 41% от общей суточной мощности по стране", - сказал Цой.

 
С учетом складывающейся ситуации во всех регионах принимаются дополнительные ограничительные меры.

 

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