В Атырау еще один врач скончался от пневмонии

Атырау. 20 июля. Kazakhstan Today - В Атырау от пневмонии скончался пятый по счету медработник, передает Kazakhstan Today



18 июля скончался врач-рентгенолог городской поликлиники №4 Нариман Акпанов. Это уже пятый медработник в Атырау, скончавшийся от пневмонии, сообщает "Ак Жайык".



Его коллеги опубликовали некролог с глубоким соболезнованием семье. От чего умер врач, официально не сообщают, но есть информация, что он заболел пневмонией.



"Нариман Зулпыхарович много лет работал в нашей поликлинике №4, все свои глубокие знания и умения посвящая лечению пациентов. Его искрометное чувство юмора и человеческая порядочность, острое чувство справедливости, умение отстаивать свою позицию всегда были для нас примером", - пишут коллеги покойного.



До этого в борьбе с коронавирусом погибли четыре атырауских медика: инфекционист областной больницы №2 Жумабек Даулетов, секретарь областного кардиологического центра Елена Папузна, врач областной больницы Гадлет Султангалиев, фельдшер областной станции скорой медицинской помощи Алмагуль Демесинова. Все они посмертно награждены орденами.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства