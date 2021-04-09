В Атырау Модульная больница переполнена

АТЫРАУ. 8 АПРЕЛЯ - По данным на утро 8 апреля в Модульной инфекционной больнице, рассчитанной на 200 мест, находилось 190 больных. К обеду она практически была заполнена пациентами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает " Прикаспийская коммуна ", на сегодня там 17 человека лежат в отделении реанимации, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние оценивается как крайне тяжёлое. Состояние остальных больных - средней тяжести.

По информации главного врача Областной больницы №2 Магжана Сиджанова, в инфекционный стационар уже госпитализировали 11 пациентов. Всего же больница рассчитана на 180 койко-мест, из них 120 мест подготовлены для больных с коронавирусной инфекцией.

Оставшиеся 60 мест предназначены для больных с различными инфекциями. В ближайшее время мы планируем перевести этих пациентов в другие медучреждения, чтобы больница работала в режиме инфекционного стационара для коронавирусных больных", - заключил Магжан Сиджанов.

6 апреля главный санврач Атырауской области подписал новое постановление.

По состоянию на 23.59 7 апреля в Казахстане зарегистрировано 261 503 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2586 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 261 503 случаев, из них в Атырауской области - 19 446 (+137).

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