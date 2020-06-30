В Атырау откроют инфекционный стационар на 400 мест

Атырау. 29 июня. В областной больнице Атырау откроют инфекционный стационар на 400 мест. Все отделения медицинского учреждения переселят в другие больницы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, на сегодня при областной больнице открыто 120 провизорных мест, при кардиоцентре - 70 провизорных койко-мест, при поликлинике в поселке Геолог готовится к открытию еще 100 провизорных койко-мест.

При городских и пригородных поликлиниках планируется открыть в общей сложности 267 провизорных койко-мест. Также мы планируем освободить областную больницу, перевести отделения в другие лечебные учреждения и открыть в ней большой инфекционный стационар на 400 мест", - сообщила заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова.

На сегодня в Атырауской области зарегистрирован 321 пациент с диагнозом "пневмония". Из них в лечебные учреждения доставлены 82,3%.

Напомним, в соответствии с постановлением заместителя главного государственного санитарного врача Атырауской области 27-28 июня в регионе были введены дополнительные временные ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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