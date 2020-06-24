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В Атырау пять человек скончались от COVID-19

23.06.2020, 14:56 5914
В Атырау пять человек скончались от COVID-19
Атырау. 23 июня. Kazakhstan Today - В Атырауской области число летальных случаев от COVID-19 достигло четырнадцати человек, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает управление здравоохранения региона, все пятеро скончавшиеся за последние дни - женщины 1978, 1976, 1960, 1943, 1963 года рождения, пишет "Ак Жайык". 
 
Сообщается, что 42-летняя жительница Атырау поступила в отделение реанимации Второй областной больницы 18 июня с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой формы, у нее был взят анализ на COVID-19. Пациентка была доставлена в медучреждение с сопутствующим диагнозом "Злокачественное новообразование прямой кишки", ранее прошла три курса химиотерапии. 19 июня состояние пациентки ухудшилось, в 22.30 была диагностирована клиническая смерть. Посмертный диагноз: "коронавирусная инфекция, септический шок, полиорганная недостаточность". 
 
44-летняя жительница Кульсары Жылыойского района поступила в инфекционный стационар второй областной больницы 12 июня с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой формы", наблюдалась дыхательная недостаточность 3-й степени. Состояние при поступлении оценивалось как крайне тяжелое, нестабильное за счет дыхательной недостаточности и интоксикации, а также сердечно-сосудистой недостаточности. Поддержка дыхания осуществлялось на инвазивном аппарате ИВЛ в медикаментозном состоянии. 14 июня был уточнен диагноз - "коронавирусная инфекция". Пневмония дала осложнение в виде септицемии и токсического нефрита, сопутствующее заболевание - ожирение. Состояние пациентки резко ухудшилось 22 июня в 21.30, была диагностирована клиническая смерть. 
 
60-летняя жительница Атырау была доставлена 21 июня в инфекционный стационар второй областной больницы с двусторонней пневмонией тяжелой формы. При поступлении находилась в постинфарктном состоянии после стентирования. Имела хронические заболевания - артериальную гипертензию 3 степени и сахарный диабет 2-го типа. При поступлении состояние пациентки оценивалось как крайне тяжелое, было обусловлено дыхательной недостаточностью, фоновыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Состояние пациентки резко ухудшилось, 22 июня в 06.10 была диагностирована клиническая смерть. Причина смерти - острая сердечно-сосудистая, дыхательная недостаточность, интоксикация организма, двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой формы, дыхательная недостаточность. Уточненный диагноз - коронавирусная инфекция. 
 
77-летняя жительница Атырау поступила в инфекционный стационар 18 июня с диагнозом внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония. Пенсионерка имела сопутствующие заболевания - ишемическую болезнь сердца и артериальную гипертензию. Пневмония дала осложнение в виде интоксикации организма, дыхательной недостаточности 3-й степени. При поступлении состояние пациентки оценивалось как крайне тяжелое, было обусловлено дыхательной недостаточностью, фоновыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 22 июня состояние пенсионерки резко ухудшилось, диагностирована клиническая смерть 22 июня в 10.30. Причина смерти - острая легочно-сердечная недостаточность. Уточнен диагноз - COVID-19. 
 
57-летняя жительница Жылыойского района была доставлена в провизорный стационар при ЦРБ каретой скорой помощи 22 июня. Ранее обратилась с симптомами ОРВИ в участковую поликлинику. Была обследована как контактная с ранее заболевшим пациентом. Исследование КТ показало двухстороннюю полисегментарную пневмонию с поражением 50% легких. Сопутствующее заболевание - глаукома, имеет инвалидность 3 группы. По месту лечения была переведена в инфекционное отделение в палату интенсивной терапии, по рекомендации реаниматолога Второй областной больницы была подключена к аппарату ИВЛ. 23 июня состояние пациентки резко ухудшилось, была диагностирована клиническая смерть. Посмертный диагноз - "коронавирусная инфекция, дыхательная недостаточность". 
 
На сегодняшний день в Атырауской области число смертей от коронавирусной инфекции достигло 14 случаев.
 

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