В Атырау ужесточили карантинные меры

Атырау. 5 июня. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Атырау принял постановление, которое запрещает жителям города посещать общественные места с массовым скоплением людей, в том числе площадь Исатая и Махамбета, парк Победы и Ретро-парк, передает Kazakhstan Today.

Карантинные меры ужесточены в связи с приростом заболеваемости COVID-19 более 5% в течение 7 дней, говорится в постановлении.

Главный санитарный врач Атырау постановил

1. Сохранить карантинные ограничительные мероприятия в городе Атырау до полной стабилизации эпидемиологической обстановки.

2. Акимату города Атырау обеспечить:

1) запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому;

2) запрет на посещение крупных площадей и парков города (площадь Исатая и Махамбета, парк Победы и Ретро-парк);

3) запрет деятельности кинотеатров, театров, выставок, интернет- и компьютерных клубов, игорных заведений и других объектов с массовым скоплением людей;

4) запрет деятельности развлекательных объектов (ночные клубы, кальянные, букмекерские, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры и другие);

5) организацию работы мобильных групп по мониторингу и контролю за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий на объектах, возобновивших свою деятельность, с применением к нарушителям мер, предусмотренных законодательством РК, с опубликованием в средствах массовой информации.

3. Жителям города Атырау:

1) разрешается свободное перемещение (передвижение) внутри области и за ее пределы;

2) в закрытых помещениях и на улице, в том числе на торговых объектах, в общественных местах, на остановках общественного транспорта и в других местах массового скопления соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров друг от друга;

3) запрещается нахождение без масок повсеместно, в том числе в общественном транспорте;

4) запрещается посещение крупных площадей и парков города (площадь Исатая и Махамбета, парк Победы и Ретро-парк), также других общественных мест с массовым скоплением людей;

4) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103;

5) запрещается проведение семейных и памятных мероприятий с массовым скоплением людей, спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

Постановление вступает в силу со дня подписания.





Как сообщает " Ак Жайык ", в связи с осложнением ситуации по коронавирусу в Жылыойском районе Атырауской области режим карантина продлён до 18 июня, в Макате – до 11 июня.

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