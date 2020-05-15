В Атырауской области сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация по COVID-19

Атырау. 14 мая. Kazakhstan Today - Правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым с рабочей поездкой посетила Атыраускую область, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

В ходе рабочей поездки Ералы Тугжанов провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе, обсудил вопросы завершения демобилизации работников компании "Тенгизшевройл", а также реализацию Дорожной карты занятости.

Как отметил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, сегодня уровень прироста заболеваемости коронавирусной инфекции находится на уровне 2-3%.

В ходе заседания аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил правительственной делегации подробную информацию об эпидемиологической ситуации в регионе.

В Атырауской области по-прежнему сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация. В период с 27 марта по 14 мая в регионе было зарегистрировано 458 случаев инфекции COVID-19. На 14 мая от коронавирусной инфекции были вылечены 127 человек. На Тенгизском месторождении, в Жылыойском районе, было выявлено 384 случая. Заразились работники 33 компаний, которые были размещены в 20 общежитиях", - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в своем выступлении отметил недостаточность карантинных мер, принимаемых на месторождении "Тенгиз". По его словам, руководителям всех подрядных и субподрядных организаций необходимо усилить профилактические мероприятия и ответственность за принимаемые меры по недопущению распространения инфекции.

На совещании заслушали отчет о работе по демобилизации сотрудников с месторождения "Тенгиз". Всего было демобилизовано и доставлено до места проживания 17 000 сотрудников.

На рабочем совещании также были обсуждены вопросы реализации программы "Дорожной карты занятости - 2020". В текущем году правительство планирует охватить мерами содействия занятости 1 млн 220 тыс. человек. Атырауской области из республиканского бюджета на эти цели выделено 35 млрд 308 млн тенге. На эти средства будут реализованы 63 проекта с созданием более 7 тыс. рабочих мест.

По итогам заседания заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов дал ряд поручений по стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе, а также реализации программы "Дорожная карта занятости - 2020" по созданию рабочих мест и недопущению безработицы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства