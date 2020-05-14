В Атырауской области выявлено 92 новых случая COVID-19

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане выросло до 5417, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них, в Нур-Султане - 15, в Алматы - 6, в Западно-Казахстанской области - 11, в Жамбылской области - 6, в Карагандинской области - 3, в Туркестанской области - 4, в Атырауской области - 92, в Восточно-Казахстанской области - 1", - говорится в сообщении оперштаба Госкомиссии.

Всего в стране подтверждено 5417 случаев, из них в Алматы - 1628, Нур-Султане - 1118, Атырауской области - 432, в ЗКО - 266, Шымкенте - 245, Кызылординской области - 231, Карагандинской области - 200, Жамбылской области - 198, Туркестанской области - 190, Алматинской области - 183, Актюбинской области - 176, Павлодарской области - 154, Мангистауской области -130, Акмолинской области - 110, Костанайской области - 68, ВКО - 52, СКО - 36.





Кроме того, еще 115 человек в стране излечились от КВИ:





Нур-Султан - 39;





Алматы - 29;





Шымкент - 11;





Западно-Казахстанская область - 5;





Туркестанская область - 11;





Атырауская область - 5;





Костанайская область - 2;





Мангистауская область - 2;





Кызылординская область - 7;





Актюбинская область - 1;





Акмолинская область - 3.





Итого выздоровевших в Казахстане - 2223.





По последним данным, в мире зарегистрировано более 4,3 млн заболевания КВИ. Более 1,6 млн излечились. Погибли более 292 тыс. человек.

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