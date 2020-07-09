В ближайшие дни проблема с лекарствами будет решена - Токаев

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - В ходе телеобращения глава государства отдельно остановился на вопросах улучшения лекарственного обеспечения, передает Kazakhstan Today.

Президент отметил, что для улучшения лекарственного обеспечения сегодня сокращены сроки и упрощены процедуры сертификации лекарственных препаратов. Продлено действие специального порядка государственных закупок способом из одного источника для противоэпидемиологических нужд. Упрощен порядок разового ввоза противовирусных лекарственных средств, не имеющих регистрации в РК. Такие заявки рассматриваются в течение суток. Ускорена процедура регистрации новых препаратов отечественных товаропроизводителей для лечения КВИ.

Все эти меры позволяют быстрее и эффективнее доводить необходимые препараты до больниц и аптечных сетей", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что правительство и акимы в срочном порядке проводят работу по обеспечению населения всеми необходимыми препаратами. Для стационаров уже закуплены лекарства для лечения около 30 тыс. госпитализированных. Это на 70% выше текущей потребности (при наличии около 18 тыс. госпитализированных). Работа продолжается.

В розничную сеть уже поступают необходимые лекарства: доставлено 800 тыс. упаковок парацетамола, до конца недели ожидается поставка еще 900 тыс. упаковок, 150 тыс. упаковок антибиотиков уже отгружено в аптечную сеть.

В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена. Вновь обращаюсь с просьбой к гражданам не паниковать, не закупать лекарства впрок, создавая ажиотажный спрос на них", - сказал президент.

По словам главы государства, в целом на закуп лекарственных препаратов, аппаратов ИВЛ, стимулирование медработников и другие неотложные меры направляется не менее 150 млрд. тенге. Расходование средств будет на особом контроле.

Сейчас крайне важно не допускать панику в обществе. Некоторые бессовестные дельцы пытаются воспользоваться непростой ситуацией и заработать на этом. Ими создается искусственный ажиотаж и намеренно завышаются цены на столь нужные медицинские препараты", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что правоохранительные органы уже начали привлекать к ответственности лиц, занимающихся спекуляцией лекарствами.

Также в ходе телеобращения президент объявил 13 июля Днем траура по погибшим от КВИ в Казахстане. Он отметил, что появились первые признаки стабилизации ситуации, но расслабляться рано, так как ситуация с коронавирусом остается серьезной.

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