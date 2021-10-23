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В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

22.10.2021, 08:16 74089
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Погоду большей части РК будет по-прежнему определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на юге и юго-востоке сильные осадки (дождь, снег), лишь в Атырауской, Мангистауской областях под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части страны ожидается туман, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере, центре и востоке страны гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области, на северо-западе Костанайской области, на востоке, днем на западе и севере Карагандинской области, днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, низовая метель, гололед, на большей части областей усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. На западе, юго-западе, северо-востоке области и в горных районах - усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на западе Атырауской области, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, на севере и в центре областей усиление ветра 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и западе Северо-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель, на большей части области усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью на юге Павлодарской области, на севере Актюбинской области, на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, днем на большей части областей усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юго-западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.



Напомним, в Алматы ожидаются осадки, температура воздуха +2+4 с дальнейшим понижением. Скорость ветра - 2-7, порывы 10 метров в секунду.

В Нур-Султане ожидаются осадки, температура воздуха днем составит +4+6 градусов. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 

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Сводка эпидситуации в РК: Алматы продолжает лидировать в антирейтинге

23.10.2021, 09:14 4024
Сводка эпидситуации в РК: Алматы продолжает лидировать в антирейтинге
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 926 534 случая коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 732 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
  • в городе Нур-Султан - 172, 
  • в городе Алматы - 234, 
  • в городе Шымкент - 44, 
  • в Акмолинской области - 148, 
  • в Актюбинской области - 42, 
  • в Алматинской области - 105, 
  • в Атырауской области - 29, 
  • в ВКО - 110, 
  • в Жамбылской области - 33, 
  • в ЗКО - 51, 
  • в Карагандинской области - 161, 
  • в Костанайской области - 131, 
  • в Кызылординской области - 40, 
  • в Мангистауской области - 9, 
  • в Павлодарской области - 225, 
  • в СКО - 165, 
  • в Туркестанской области - 33. 
 
В Казахстане 1 979 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 869 940 человек от COVID-19.
 
На 23 октября лечение от КВИ продолжает получать 50 869 человек (44 687 КВИ + и 6 182 КВИ-), из них:
 
в стационарах находится 8 750 пациентов,
 
на амбулаторном уровне - 42 119 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
 
в тяжелом состоянии - 631 пациент,
 
в состоянии крайней степени тяжести - 162 пациента,
 
на аппарате ИВЛ - 107 пациентов.

На 21 октября зафиксировано 136 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 202 человека выздоровели.
 

В Казахстане создали вакцину против COVID-19 для кошек

22.10.2021, 18:22 56377
В Казахстане создали вакцину против COVID-19 для кошек
Фото: best-army.ru
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Вакцину против COVID-19 для кошек презентовали накануне в Нур-Султане в рамках выставки Kazagro/Kazfarm-2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Презентовали нашу новую субъединичную вакцину против COVID-19 для кошек NARUVAX-C19 (pets). Создание этой ветеринарной вакцины было обусловлено тем, что вирус SARS-CoV-2, пришедший в человеческую популяцию из дикой фауны, способен преодолевать межвидовой барьер и расширять круг своих хозяев. Некоторые наши домашние питомцы, в частности кошки, к сожалению, также подвержены этой инфекции и потенциально могут внести свой вклад в мутацию этого коварного вируса. В мире некоторые фармгиганты также создают COVID-19 вакцины для животных", - сообщил на свой странице в Фейсбуке директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете Кайсар Табынов.

 
По его словам, вакцина NARUVAX-C19 (pets) в режиме двукратной иммунизации была полностью безопасна для кошек и обеспечивала защиту от вируса SARS-COV-2. 
 

Она также индуцировала образование высоких титров, нейтрализующих антитела против Дельта-варианта вируса COVID-19. Очень надеемся, что с помощью этой вакцины нам удастся защитить и животный мир от инфекции COVID-19. Очень отрадно, что наше профильное Министерство сельского хозяйства РК нас полностью поддерживает в этом стремлении", - написал Табынов.

 

В Северном Казахстане ужесточают карантин

22.10.2021, 13:54 78517
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ОКТЯБРЯ - Власти Северо-Казахстанской области намерены ужесточить карантин в связи с ростом заболеваемости в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С понедельника сокращается время работы в будние дни для всех объектов, участвующих в проекте "Ashyq" - до 22.00, лидеров проекта "Ashyq" - до ноля часов. В выходные дни - до 22.00, лидеров проекта "Ashyq" - до ноля часов при условии наличия безопасного "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей", - сообщил главный санитарный врач области Асет Жуматаев. 

 
По его словам, ужесточение карантина связано с ростом заболеваемости. За последние 2 недели зарегистрировано 1999 случаев заражения КВИ, что в 1,7 раза выше, чем в первой половине октября. 
 

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние семь дней составляет 189,8 - самый высокий в стране, область со 2 октября находится в "красной" зоне", - говорится в сообщении.

 

С 25 октября запрещается, в соответствии с критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq", в том числе с "зеленым" статусом, проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий, конференций, форумов, зрелищных и иных мероприятий с массовым скоплением людей, выставок, спортивных мероприятий со зрителями, проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях. Продлен запрет на посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями".

 
Требования не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования. 
 

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