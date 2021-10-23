В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Погоду большей части РК будет по-прежнему определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на юге и юго-востоке сильные осадки (дождь, снег), лишь в Атырауской, Мангистауской областях под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части страны ожидается туман, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере, центре и востоке страны гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области, на северо-западе Костанайской области, на востоке, днем на западе и севере Карагандинской области, днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, низовая метель, гололед, на большей части областей усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. На западе, юго-западе, северо-востоке области и в горных районах - усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Ночью и утром на западе Атырауской области, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, на севере и в центре областей усиление ветра 15-20 метров в секунду.

На севере и западе Северо-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель, на большей части области усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью на юге Павлодарской области, на севере Актюбинской области, на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, днем на большей части областей усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юго-западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.













Напомним, в Алматы ожидаются осадки, температура воздуха +2+4 с дальнейшим понижением. Скорость ветра - 2-7, порывы 10 метров в секунду.





В Нур-Султане ожидаются осадки, температура воздуха днем составит +4+6 градусов. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.