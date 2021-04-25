В Чехии обнаружен индийский штамм коронавируса

ПРАГА. 24 АПРЕЛЯ - Индийский штамм коронавируса впервые зарегистрирован в Чехии, он обнаружен в городе Градец-Кралове у вернувшейся из Индии студентки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Индийский штамм COVID-19 подтвержден в городе Градец Кралове, куда его, судя по всему, привезла студентка из Индии", - цитирует главу Министерства здравоохранения Чехии Петра Аренбергера РИА "Новости" .

По словам министра, поскольку в вузах пока не возобновлены занятия, удалось быстро установить схему контактов заболевшей, благодаря чему распространение заболевания удалось предотвратить.

Между тем профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтманн предупредил об опасности индийского штамма коронавируса.

Штамм коронавируса, также известный как B.1.617, в настоящее время обозначается как "исследуемый вариант" (VUI), а не "вариант, вызывающий озабоченность" (VOC), как, например, впервые выявленные в Кенте, Манаусе (Бразилия) или Южной Африке, пишет издание " Московский комсомолец ".

По словам профессора, "индийский вариант имеет мутации, подобные тем, которые ускользают от лучших нейтрализующих антител".

Он пояснил, что даже если половина населения получила вакцину, "некоторые из них не очень хорошо отреагируют на вакцину, потому что, возможно, они очень стары, страдают ожирением или плохо себя чувствуют. У нас все еще есть очень большая уязвимая группа населения, которая может заразиться подобными вариантами".

На данный момент этот конкретный штамм называется "расследуемым", а не "вызывающим озабоченность", потому что он еще не доведен до такого уровня. Из всего, что я видел, я предполагаю, что это станет вариантом, вызывающим беспокойство", - отметил профессор.

По последним данным, в Англии зафиксированы 73 случая штамма B.1.617, впервые обнаруженного в Индии, а также четыре случая в Шотландии.









B.1.618 - новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа", - сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария.

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