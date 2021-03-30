В Чехии выявили новый штамм коронавируса

ПРАГА. 29 МАРТА - Новая мутация коронавирусной инфекции обнаружена в Чехии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Штамм был выявлен сотрудниками специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, проводящей тестирование на коронавирус, сообщает газета " Известия ".

По словам медиков, новый вариант COVID-19 не является более опасным, чем британский или южноафриканский штаммы вирусы. Директор лаборатории Омар Шери заявил, что существующие вакцины эффективны против этой мутации. В то же время ученые продолжают исследования.

22 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что вирус мутирует, так как приспосабливается к организму человека. По ее словам, большинство мутаций, которые выявлены на данный момент в мире, не имеют большого значения для свойств вируса. Тогда же генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал о том, что в России выявлено приблизительно 5,3 тыс. мутаций COVID-19, при этом 50 из них - у британского штамма, три - у южноафриканского.

24 марта стало известно, что в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выявили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса. Со слов специалистов, в изоляте, помимо характерных для южноафриканского штамма мутаций, имеется "две дополнительные делеции в генах ORF1ab и S" и на данный момент идет его вирусологическое исследование.





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