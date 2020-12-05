В декабре в РК начнут производство отечественной вакцины от COVID-19 и российской "Спутник V"

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр сообщил президенту о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. По его словам, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность. С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний будут привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года.

Глава государства был проинформирован о том, что в декабре текущего года будет запущено производство первой партии отечественной вакцины в объеме 2 млн доз. Отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с президентом России Владимиром Путиным, с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины "Спутник V". Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур", - сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Аскара Мамина за оперативное выполнение поручения по производству вакцины и отметил необходимость особого контроля над обеспечением эффективности отечественной вакцины и ее доступности для населения.

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