Ажиотажный спрос привел к дефициту парацетамола и градусников в аптеках Алматы

Алматы. 24 июня. Kazakhstan Today - Мониторинг, проведенный по оптовым компаниям и в аптеках города, показал, что имеется достаточное количество лекарственных препаратов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы, многие граждане начали закупать лекарства и заниматься самолечением. Ажиотажный спрос, приобретение лекарств про запас привели к перебоям в поставках тех или иных препаратов. На сегодня на складах и аптеках города имеется парацетамол 0,5 №10 в количестве 24 370 упаковок, фармкомпаниями "Инкар" и "Медсервис плюс" завезено 450 000 упаковок, которые сейчас находятся на таможенной очистке. Кроме того, имеется достаточное количество парацетамолсодержащих препаратов.

Что касается градусников, то, по информации ДККБТУ, оптовыми фармацевтическими компаниями ведутся переговоры о скорейшей их поставке в республику. Сложность заключается в том, что эта продукция пользуется большим спросом в странах изготовителя (Россия, Китай) и импорт в другие страны осуществляется в ограниченном количестве.

23 июня информацию о дефиците лекарств в аптеках прокомментировали в управлении здравоохранения Алматы.

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