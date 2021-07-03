В два раза выросла заболеваемость коронавирусом в Алматы

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Эпидемиологическая ситуация в Алматы, начиная с 17 июня, осложнилась в связи с распространением более контагиозного мутированного штамма Дельта. За последнюю неделю среднесуточные положительные результаты ПЦР выросли до 215 в сутки против 130 в предыдущие 7 дней", - сказал Бекшин.
Он добавил, что в этом году в мегаполисе уже зарегистрировано свыше 56 тысяч зараженных, из них в июне 4 573 случая.
По его словам, заболеваемость за первое полугодие 2021 года в 10 раз превысила показатели аналогичного периода прошлого года.
Напомним, Алматы находится в "красной" зоне по темпам распространения КВИ. За последние сутки в мегаполисе выявлено 353 новых случая заражения КВИ.
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