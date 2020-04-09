В двух областях Казахстана выявлено 7 новых случаев заражения COVID-19

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 08.45 8 апреля выявлено 7 новых случаев заражения COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Атырауской области - 4, в Кызылординской области - 3", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

Всего в стране подтверждено 704 случая регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане - 222 случая, Алматы - 119 случаев, в Карагандинской области - 55 случаев, Акмолинской области - 42 случая, Атырауской области - 36 случаев, Жамбылской области - 45 случаев, в городе Шымкенте - 20 случаев, в Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 5 случаев, Кызылординской области - 69 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 33 случая, Костанайской области - 3 случая.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства