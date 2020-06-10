В Экибастузе усилят карантин

Экибастуз. 9 июня. Kazakhstan Today - В связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Экибастузе с завтрашнего числа могут ужесточить карантинные меры, передает Kazakhstan Today.

За прошедшую неделю, с 1 по 7 июня, в области зарегистрировано 76 заболевших, прирост составил 36,7%. Сегодня стало известно о 16 заболевших в Экибастузе, сообщает портал " Павлодар-онлайн ".

Постановление исполняющего обязанности главного санврача города уже появилось в социальных сетях.

Еще неделю назад ситуация была стабильной, но произошел рост числа заболевших, и теперь рассматривается вопрос об усилении карантинных мер в Экибастузе", - пояснил на брифинге в региональной службе коммуникаций главный санитарный врач Павлодарской области Батырбек Алиев.

Могут внести коррективы в работу общественного транспорта, также могут ограничить время работы ТРЦ, объектов общественного питания, парков и скверов, усилить работу мониторинговых групп.

Необходимо, чтобы в общественном транспорте соблюдали масочный режим, социальную дистанцию. Эти вопросы будет решать главный санитарный врач Экибастуза", - сообщил спикер.

По его словам, ухудшение эпидемиологической ситуации произошло именно после смягчения карантина, так как люди восприняли его как полное снятие ограничений.

Вместе с тем исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения региона Биржан Досмаилов напомнил о том, что, по последним данным, в Павлодарской области всего выявили 301 случай заражения коронавирусом, из которых 17 человек - бессимптомные носители. В стационарах проходят лечение 95 пациентов, в том числе четыре ребенка. 11 человек находятся в тяжелом состоянии, состояние 39 оценивается как средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии. Два человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Семь человек из числа заболевших скончались. По словам Биржана Досмаилова, у всех них были хронические заболевания.

По информации главного санврача области, очередной этап послабления карантинных мер в регионе планируется при снижении темпов заражения до пяти процентов. Батырбек Алиев напомнил жителям о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер для недопущения ухудшения ситуации.

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