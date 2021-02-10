В ЕС приняли заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Москва. 9 февраля. Kazakhstan Today - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию на территории Европейского союза вакцины "Спутник V". Об этом сообщил журналистам представитель фонда, передает Kazakhstan Today.

По информации РФПИ, фонд подал заявку в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на участие в научной консультации по вакцине "Спутник V" 22 октября прошлого года. Такую консультацию разработчики вакцины, представители фонда и представители ЕМА провели 19 января. Заявку на регистрацию вакцины в ЕС РФПИ подал 29 января 2021 года и "запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы (rolling review)", пишет ТАСС

Представитель фонда также отметил, что у РФПИ есть официальное подтверждение от ЕМА о принятии заявки. Он уточнил, что EMA определяет скорость одобрения заявки.

Журнал The Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.

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