В Эстонии более 68 000 доз вакцины против КВИ уничтожены жарой

ТАЛЛИН. 29 ИЮНЯ - Более 68 000 доз вакцины AstraZeneca Vaxzevria COVID-19 были уничтожены из-за повышения температуры в холодильной камере департамента здравоохранения. Всего испорчено более 100 000 доз вакцин и других лекарств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вакцина должна была быть передана в дар другим странам и хранил сь на складе. Помимо вакцины COVID-19, в отделении хранились другие вакцины и лекарственные препараты, сообщает портал телерадиокомпании ERR

Точный размер материального ущерба уточняется. На данный момент известно, что нанесен ущерб на сумму 1,15 миллиона евро, но на складах было препаратов на сумму до 3 миллионов евро.

Департамент здравоохранения и Riigi Kinnisvara AS, управляющая портфелем государственной собственности, начали расследование для выяснения обстоятельств. Независимая оценка будет также произведена комиссией, созданной государственным секретарем, в которую войдут все заинтересованные стороны.

На данный момент известно, что с 21 по 27 июня температура в складском помещении поднималась до 15 градусов по Цельсию. При необходимой в 2-8 градусов. Температура начала повышаться 22 июня и была обнаружена 25 июня. Из-за середины лета и национальных праздников сотрудники не были на работе между двумя датами.

Заместитель генерального директора департамента здравоохранения Мари-Анне Хярма сказала, что совпали несколько неблагоприятных обстоятельств, которые привели к порче вакцины.

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