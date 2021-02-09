В Германии 14 привитых от коронавируса заразились британским штаммом

В доме престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка", - пишет Focus со ссылкой на заявление местных властей.
Всех постояльцев дома престарелых, а также сотрудников и членов их семей поместили на карантин, сообщает РИА "Новости".
По словам представителя района Оснабрюк Буркхарда Рипенхоффа, у всех зараженных болезнь протекала в бессимптомной или легкой форме, что, по мнению врачей, может быть связано с эффектом от вакцинации.
Сейчас в Евросоюзе одобрили три вакцины от коронавируса: от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, компании Moderna, а также препарат от AstraZeneca, созданный в сотрудничестве с Оксфордским университетом.
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