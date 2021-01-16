В Германии умерли десять человек, привившихся вакциной Pfizer

Берлин. 14 января. Kazakhstan Today - В немецком Институте Пауля Эриха проверяют данные о смерти десяти человек после вакцинации препаратом от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщила глава его отдела безопасности лекарств и препаратов Бригитте Келлер-Станиславски, передает Kazakhstan Today.

По ее словам, специалисты исходят из того, что связи между инцидентами и прививкой нет, пишет РИА " Новости ".

В Германии с 27 декабря началась вакцинация препаратом от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. В первую очередь вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев и работников домов престарелых, медработников. По состоянию на четверг первые прививки получили 842 тысячи человек.

Как на пресс-конференции заявила Келлер-Станиславски, до вчерашнего дня насчитывалось девять летальных исходов, теперь специалисты должны дождаться данных из Нижней Саксонии еще об одном случае.

Речь идет об очень тяжелых пациентах с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (медицинская помощь, направленная на облегчение состояния неизлечимо больных. - Прим. ред.). Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи. <…> На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией", - сказала она.

По ее словам, эти данные соответствуют ожидаемому уровню смертности в этой возрастной категории в рамках кампании по вакцинации. Скончавшимся было от 79 до 93 лет, у них были серьезные предшествующие заболевания - вакцину им сделали, так как они были в группе риска по COVID-19. Интервал между вакцинаций и смертью составил от нескольких часов до четырех дней.

Также Институт Пауля Эриха получил информацию, что у шести человек случилась анафилактическая реакция на процедуру.

В целом пока известно о 325 случаях побочных эффектов, предположительно, связанных с прививкой, из них 51 - тяжелые. Это соответствует доле в 0,53 случая побочек и 0,08 случая тяжелых побочных эффектов на 1000 прививок. По словам Келлер-Станиславски, эти данные соответствуют ожиданиям и не свидетельствуют о рисках, а также совпадают со статистикой вакцинации в США.

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