В Греции врач госпитализирован после вакцины Pfizer

Афины. 4 января. Kazakhstan Today - Заместитель начальника больницы в пригороде Афин получил прививку от коронавируса Pfizer и через несколько дней попал в реанимацию на искусственную вентиляцию легких, передает Kazakhstan Today.

По данным канала Skai, 27 декабря 54-летний врач прошел вакцинацию от коронавируса. К 30 декабря у него проявились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Его состояние быстро ухудшалось, потребовалась госпитализация. Уже 1 января у медика диагностировали дыхательную недостаточность и интубировали. Тест на вирус дал отрицательный результат, у пациента не было одышки, лихорадки и кашля, пишет Lenta.ru

В Минздраве Греции заявили, что не нашли прямой связи между прививкой и возникшей у врача инфекцией. В частности, была исследована его история на аллергии.

Госпитализация замначальника клиники спровоцировала реакцию противников вакцинации в стране.

Прививочная кампания от COVID-19 началась в Греции 27 декабря под названием "Операция Свобода", для этого используется препарат от Pfizer - BioNTech. Это единственная вакцина, одобренная в Евросоюзе. Первыми вакцинацию пройдут медработники, постояльцы и сотрудники домов престарелых и реабилитационных центров.

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