В Грузии медсестра впала в кому после прививки вакциной от AstraZeneca

Тбилиси. 18 марта. Kazakhstan Today - Медсестра одной из клиник грузинского города Ахалцихе впала в кому через несколько минут после вакцинации от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает ТАСС, состояние медсестры тяжелое. Коллеги заявляют, что у нее после прививки развился анафилактический шок. Минздрав Грузии пока официальных заявлений на этот счет не делал.
В республике с 15 марта началась кампания по вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Пока прививку могут сделать только медработники. По данным Минздрава, за три дня привились более 2,7 тысячи человек. Власти республики планируют к концу года привить 60% населения (примерно 1,7 миллиона человек), чтобы сформировать коллективный иммунитет.
По информации РИА Новости, группа исследователей университетской клиники Осло, изучив состояние трех медиков, попавших в госпиталь после прививки вакциной AstraZeneca с тромбозом, пришла к выводу, что вакцина может вызывать сильный иммунный ответ, что может спровоцировать повышенное тромбообразование при сниженном количестве лимфоцитов.
Ранее сообщалось, что Минздрав РК не ведет активных переговоров по поводу закупки вакцины AstraZeneca.
12 марта стало известно, что десять стран Евросоюза приостановили использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca. Позже к ним присоединились Нидерланды и Ирландия. 16 марта власти Германии, Франции и Италии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca.
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