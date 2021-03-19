В Грузии медсестра впала в кому после прививки вакциной от AstraZeneca

Тбилиси. 18 марта. Kazakhstan Today - Медсестра одной из клиник грузинского города Ахалцихе впала в кому через несколько минут после вакцинации от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ТАСС , состояние медсестры тяжелое. Коллеги заявляют, что у нее после прививки развился анафилактический шок. Минздрав Грузии пока официальных заявлений на этот счет не делал.

В республике с 15 марта началась кампания по вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Пока прививку могут сделать только медработники. По данным Минздрава, за три дня привились более 2,7 тысячи человек. Власти республики планируют к концу года привить 60% населения (примерно 1,7 миллиона человек), чтобы сформировать коллективный иммунитет.

По информации РИА Новости , группа исследователей университетской клиники Осло, изучив состояние трех медиков, попавших в госпиталь после прививки вакциной AstraZeneca с тромбозом, пришла к выводу, что вакцина может вызывать сильный иммунный ответ, что может спровоцировать повышенное тромбообразование при сниженном количестве лимфоцитов.

Ранее сообщалось , что Минздрав РК не ведет активных переговоров по поводу закупки вакцины AstraZeneca.





12 марта стало известно, что десять стран Евросоюза приостановили использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca. Позже к ним присоединились Нидерланды и Ирландия. 16 марта власти Германии, Франции и Италии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

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