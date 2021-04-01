В Halyk Arena возобновил работу госпиталь для оказания медицинской помощи больным коронавирусом

Как сообщили в управлении общественного здоровья Алматы, в госпиталь доставляют пациентов со средней степенью тяжести.
Халык-Арену расконсервировали. На утро там было 18 человек. Такое решение принято в рамках борьбы с нераспространением коронавирусной инфекции среди населения мегаполиса. В спорткомплексе развернуто 1000 мест. Изначально там были созданы все условия для оказания медицинской помощи больным с КВИ - поставлено современное оборудование, койко-места соответствуют всем требованиям лечения данных пациентов", - проинформировали в управлении.
Алматы находится в "красной" зоне по распространению COVID-19. За прошедшие сутки в Алматы выявлено 526 новых случаев коронавируса, всего в городе зарегистрировано 34 083 случая заболевания.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства