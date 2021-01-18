В Индии началась масштабная вакцинация от КВИ

Нью-Дели. 16 января. Kazakhstan Today - Масштабная программа по вакцинации от коронавируса началась в Индии. Власти одобрили применение двух препаратов - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и индийской Covaxin, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает euronews , к марту планируется открыть до 12 тысяч прививочных центров. На первом этапе будут вакцинированы 30 миллионов медицинских работников и сотрудников полиции и экстренных служб. В первый день будут привиты 300 тысяч человек.

Было бы слишком просто обвинить во всех проблемах новый штамм коронавируса и говорить, что во всем виноват вирус. Но, к сожалению, сложившаяся ситуация доказывает, что мы не сделали все, что нужно было сделать. Мы должны взять на себя нашу долю ответственности, личную и общую, признать ответственность властей в том, что вирус вышел из-под контроля", - сказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Напомним, 16 января бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) запрос с просьбой разрешить экстренное использование вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной центром Гамалеи.

Также в этот день китайские специалисты в области здравоохранения призвали остановить использование вакцины против коронавирусной инфекции Pfizer среди пожилых людей. Данное обращение вызвано сомнением в безопасности вакцины в связи со смертью 23 пожилых норвежцев, которые получили прививку.

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