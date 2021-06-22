В Индии обнаружен новый штамм коронавируса

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МАХАРАШТРА. 21 ИЮНЯ - В индийском штате Махараштра зарегистрированы 20 случаев заражения новым штаммом коронавируса Delta + Covid, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Новая мутация коронавируса еще не классифицирована Министерством здравоохранения штата как "вариант, вызывающий озабоченность", сообщается на сайте hindustantimes.com

Министр здравоохранения штата Раджеш Топе отказался обсуждать этот вопрос до сегодняшнего дня.

20 случаев нового варианта Sars-CoV-2 AY.1, также получившего название Delta-plus, были обнаружены в образцах, собранных как минимум в четырех районах Махараштры: Синдхудурге, Ратнагири, Палгаре и Джалгаоне. По словам представителей правительства штата, на секвенирование генома отправлено больше образцов, чтобы понять, является ли новый вариант доминирующим или рассеянным.

Ранее правительство штата подписало меморандум с Институтом геномики и интегративной биологии (IGIB) о ежемесячном секвенировании 100 положительных образцов Covid в каждом из 36 районов.

Секвенирование генома - это изучение изменений в структуре вируса с течением времени.

В Ратнагири доктор Сангхамитра Гауде, гражданский хирург, заявила, что не получила окончательного отчета, подтверждающего наличие варианта Дельта-плюс, но сообщила, что в июне в Национальный институт вирусологии было отправлено 50 образцов для секвенирования генома.

В свою очередь, государственный советник целевой группы по Covid-19 доктор Субхаш Салунхе сказал, что он не получил официального отчета от Министерства здравоохранения, но считает новый штамм опасным.

Вариант Дельта чрезвычайно заразен и в значительной степени способствовал развитию второй волны. Итак, нам необходимо изучить эпидемиологические характеристики мутировавшего вируса (Дельта-плюс), чтобы понять его значение для населения в целом", - заявил Салунхе.

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