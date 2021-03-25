В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ. 24 МАРТА - Минздрав Индии объявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает ТАСС , хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией выявлены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах Индии.

Ранее Индийский совет по медицинским исследованиям сообщал об обнаружении в стране случаев заражения считающимися более опасными южноафриканским и бразильским вариантами коронавируса.

Количество инфицированных коронавирусом в Индии достигло 11 734 058. Страна занимает третье место в мире (после США и Бразилии) по числу заразившихся коронавирусом, четвертое место по количеству летальных исходов (после США, Бразилии и Мексики).

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