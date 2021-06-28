В Индии скончался первый пациент со штаммом коронавируса Дельта плюс

ДЕЛИ. 24 ИЮНЯ - В индийском штате Мадхья-Прадеш зафиксировали первую смерть человека, заболевшего штаммом коронавируса Дельта плюс. Как сообщил министр штата Вишвас Саранг, всего в штате зарегистрировано пять случаев заболевания этим штаммом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вишвас Саранг отметил, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант Дельта плюс, получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса, сообщают Известия

Министр также в очередной раз призвал жителей сделать прививку от коронавируса.

Ранее, в четверг, глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что индийский штамм коронавируса, названный Дельта по новой классификации ВОЗ, получил распространение уже почти в 90 странах мира. Она отметила, что в России заболевших разновидностью штамма Дельта плюс пока нет.

Ранее индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) признал штамм коронавируса Дельта плюс (B.1.617.2.1) "вариантом, вызывающим беспокойство".

Позже доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила , что индийский штамм коронавирусной инфекции наиболее опасен из-за "быстрой консолидации" поражения лёгких.

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