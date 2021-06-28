В Индии скончался первый пациент со штаммом коронавируса Дельта плюс

ДЕЛИ. 24 ИЮНЯ - В индийском штате Мадхья-Прадеш зафиксировали первую смерть человека, заболевшего штаммом коронавируса Дельта плюс. Как сообщил министр штата Вишвас Саранг, всего в штате зарегистрировано пять случаев заболевания этим штаммом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вишвас Саранг отметил, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант Дельта плюс, получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса, сообщают Известия.
Министр также в очередной раз призвал жителей сделать прививку от коронавируса.
Ранее, в четверг, глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что индийский штамм коронавируса, названный Дельта по новой классификации ВОЗ, получил распространение уже почти в 90 странах мира. Она отметила, что в России заболевших разновидностью штамма Дельта плюс пока нет.
Ранее индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) признал штамм коронавируса Дельта плюс (B.1.617.2.1) "вариантом, вызывающим беспокойство".
Позже доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что индийский штамм коронавирусной инфекции наиболее опасен из-за "быстрой консолидации" поражения лёгких.
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