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РИМ. 24 НОЯБРЯ - В Италии введут новые ограничения для непривитых граждан. Посещение ресторанов в закрытых помещениях, спортивные, развлекательные и культурные учреждения, включая рабочие места, станут доступны только для обладателей super green pass, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Совет министров Италии примет декрет, ужесточающий коронавирусные ограничения для не получивших вакцину. Меры вводятся по австрийскому образцу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету La Stampa.

Правительство Италии таким образом откликнулось на призывы глав областей и видных представителей экспертного сообщества, предупреждавших о необходимости остановить четвертую волну эпидемии и избежать общенационального локдауна в преддверии рождественских праздников.

С другой стороны, власти намерены склонить к вакцинации более семи миллионов итальянцев, по разным причинам не прошедших эту процедуру.

Положения нового декрета обсуждались на встрече представителей регионов и профильных министров, где среди прочего была отвергнута идея ввести ограничения для привитых при значительном ухудшении ситуации с заражениями в каждом конкретном регионе.

Подобная система действует в Италии уже год и получила прозвище "светофор": предполагалось, что новые меры будут работать в регионах, которые перешли из "белой" категории через "желтую" в "оранжевую" зону.

Как отмечает La Stampa, новый декрет фактически лишит непривитых возможности посещать любые заведения или учреждения, помимо работы. Документ установит новые правила действия COVID-сертификата green pass: его вариант сроком на 48 часов, который можно получить после сдачи теста на коронавирус, будет работать только для доступа на работу и в магазины с необходимыми товарами, а также поездок на межрегиональном транспорте.

Таким образом, посещение ресторанов в закрытых помещениях, спортивные, развлекательные и культурные учреждения (стадионы, музеи, театры, кино, горнолыжные курорты, бассейны, тренажерные залы, дискотеки, тематические парки и прочее), включая рабочие места, станут доступны только для обладателей так называемого super green pass, получивших вакцину или переболевших коронавирусной инфекцией. Срок введения новых мер не определен окончательно: новый декрет должен вступить в силу в понедельник, 29 ноября, или, как пишет газета il Messaggero, через неделю.

Другими положениями декрета обещает стать обязательство вводить третью дозы вакцины для медработников и сотрудников учреждений для больных и престарелых, а также сокращение действия green pass с 12 до 9 месяцев.

Это решение сопровождается недавним циркуляром Минздрава Италии, который разрешил применение бустерной дозы вакцины спустя пять месяцев после завершения цикла.

Кроме того, на предварительных совещаниях главы ряда северных регионов, где наблюдается наиболее заметный рост заражений, призвали правительство ввести дополнительные меры контроля на границе Италии, чтобы предотвратить поступление зараженных из других стран Европы, в основном, из восточной ее части. Министерские источники, отмечается il Messaggero, заявили, что подобное решение возможно только после распоряжений властей Евросоюза.

В настоящее время власти Италии поставили задачу вакцинировать 90% населения против 84,1% сейчас (в возрасте старше 12 лет). Как ожидается, с понедельника может начаться вакцинация детей от пяти лет.

Суточный прирост заражений COVID-19 в Италии находится на отметке 10 тысяч случаев уже неделю, вернувшись к показателям начала мая. В большинстве итальянских регионов наблюдается уверенный приток пациентов палат интенсивной терапии. Этот показатель перешел к росту с конца октября.