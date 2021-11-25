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В Италии введут новые ограничения для непривитых граждан

24.11.2021, 17:09 71254
В Италии введут новые ограничения для непривитых граждан
Фото: news.liga.net
РИМ. 24 НОЯБРЯ - В Италии введут новые ограничения для непривитых граждан. Посещение ресторанов в закрытых помещениях, спортивные, развлекательные и культурные учреждения, включая рабочие места, станут доступны только для обладателей super green pass, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Совет министров Италии примет декрет, ужесточающий коронавирусные ограничения для не получивших вакцину. Меры вводятся по австрийскому образцу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету La Stampa.
 
Правительство Италии таким образом откликнулось на призывы глав областей и видных представителей экспертного сообщества, предупреждавших о необходимости остановить четвертую волну эпидемии и избежать общенационального локдауна в преддверии рождественских праздников.
 
С другой стороны, власти намерены склонить к вакцинации более семи миллионов итальянцев, по разным причинам не прошедших эту процедуру.
 
Положения нового декрета обсуждались на встрече представителей регионов и профильных министров, где среди прочего была отвергнута идея ввести ограничения для привитых при значительном ухудшении ситуации с заражениями в каждом конкретном регионе.
 
Подобная система действует в Италии уже год и получила прозвище "светофор": предполагалось, что новые меры будут работать в регионах, которые перешли из "белой" категории через "желтую" в "оранжевую" зону.
 
Как отмечает La Stampa, новый декрет фактически лишит непривитых возможности посещать любые заведения или учреждения, помимо работы. Документ установит новые правила действия COVID-сертификата green pass: его вариант сроком на 48 часов, который можно получить после сдачи теста на коронавирус, будет работать только для доступа на работу и в магазины с необходимыми товарами, а также поездок на межрегиональном транспорте.
 
Таким образом, посещение ресторанов в закрытых помещениях, спортивные, развлекательные и культурные учреждения (стадионы, музеи, театры, кино, горнолыжные курорты, бассейны, тренажерные залы, дискотеки, тематические парки и прочее), включая рабочие места, станут доступны только для обладателей так называемого super green pass, получивших вакцину или переболевших коронавирусной инфекцией. Срок введения новых мер не определен окончательно: новый декрет должен вступить в силу в понедельник, 29 ноября, или, как пишет газета il Messaggero, через неделю.
 
Другими положениями декрета обещает стать обязательство вводить третью дозы вакцины для медработников и сотрудников учреждений для больных и престарелых, а также сокращение действия green pass с 12 до 9 месяцев.
 
Это решение сопровождается недавним циркуляром Минздрава Италии, который разрешил применение бустерной дозы вакцины спустя пять месяцев после завершения цикла.
 
Кроме того, на предварительных совещаниях главы ряда северных регионов, где наблюдается наиболее заметный рост заражений, призвали правительство ввести дополнительные меры контроля на границе Италии, чтобы предотвратить поступление зараженных из других стран Европы, в основном, из восточной ее части. Министерские источники, отмечается il Messaggero, заявили, что подобное решение возможно только после распоряжений властей Евросоюза.
 
В настоящее время власти Италии поставили задачу вакцинировать 90% населения против 84,1% сейчас (в возрасте старше 12 лет). Как ожидается, с понедельника может начаться вакцинация детей от пяти лет.
 
Суточный прирост заражений COVID-19 в Италии находится на отметке 10 тысяч случаев уже неделю, вернувшись к показателям начала мая. В большинстве итальянских регионов наблюдается уверенный приток пациентов палат интенсивной терапии. Этот показатель перешел к росту с конца октября.
 
 

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Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19 для подростков

25.11.2021, 10:14 23518
МОСКВА. 25 НОЯБРЯ - Вакцина от новой коронавирусной инфекции "Спутник М" для подростков получила регистрацию в РФ. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции. Вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом", - сказал он.

 
В среду вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что вакцина для детей поступит в гражданский оборот в РФ не раньше конца декабря, пишет ТАСС.
 
Клинические исследования "Спутника V" среди детей в возрасте от 12 до 17 лет стартовали в Москве 5 июня. Как пояснял ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, концентрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" снизили в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз - для детей младшего возраста.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 946 новых случаев заболевания COVID-19

25.11.2021, 08:31 30349
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 946 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: gagauzinfo.md
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 24 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 967 369 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 946 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 128,
 
в городе Алматы - 119,
 
в городе Шымкенте - 11,
 
в Акмолинской области - 63,
 
в Актюбинской области - 14,
 
в Алматинской области - 47,
 
в Атырауской области - 17,
 
в ВКО - 53,
 
в Жамбылской области - 9,
 
в ЗКО - 25,
 
в Карагандинской области - 107,
 
в Костанайской области - 101,
 
в Кызылординской области - 5,
 
в Мангистауской области - 6,
 
в Павлодарской области - 105,
 
в СКО - 124,
 
в Туркестанской области - 12.
 
В Казахстане за сутки 1392 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 930 512 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 25 ноября лечение от КВИ продолжают получать 28 106 человек (24 235 КВИ+ и 3 871 КВИ-), из них: в стационарах - 5879 пациентов, на амбулаторном уровне - 22 227 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 444 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 117 пациентов, на аппарате ИВЛ - 76 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 24 ноября 2021 года зарегистрировано 12 622 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 23 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 19 человек. 
 
23 ноября 2021 года зафиксирован 141 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 274 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 268, летальных случаев - 5129, выздоровевших - 73 268.
 
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 25 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 677 674 человека, втоорым - 8 008 545 человек.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 30 человек

24.11.2021, 08:38 96715
Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 30 человек
Фото: yakutia.info
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 23 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 966 423 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 905 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 123,
 
в городе Алматы - 123,
 
в городе Шымкенте - 19,
 
в Акмолинской области - 62,
 
в Актюбинской области - 13,
 
в Алматинской области - 28,
 
в Атырауской области - 15,
 
в ВКО - 42,
 
в Жамбылской области - 5,
 
в ЗКО - 22,
 
в Карагандинской области - 131,
 
в Костанайской области - 89,
 
в Кызылординской области - 4,
 
в Мангистауской области - 6,
 
в Павлодарской области - 102,
 
в СКО - 118,
 
в Туркестанской области - 3.
 
В Казахстане 1502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 929 120 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 24 ноября лечение от КВИ продолжают получать 28 704 человека (24 700 КВИ+ и 4 004 КВИ-), из них: в стационарах - 5943 пациента, на амбулаторном уровне - 22 761 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 451 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 126, на аппарате ИВЛ - 81.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 23 ноября 2021 года зарегистрировано 12 603 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 22 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 26 человек. 
 
22 ноября 2021 года зафиксировано 150 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода, 288 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 127, летальных случаев - 5129, выздоровевших - 72 994.
 
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 24 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 661 498 человек, вторым - 7 986 343 человек.

 

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