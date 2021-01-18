В Израиле у 13 человек случился лицевой паралич после прививки Pfizer

Тель-Авив. 17 января. Kazakhstan Today - У 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после получения первой дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные данные, не менее чем у 13 человек появились симптомы пареза, но врачи в системе здравоохранения считают, что число таких случаев на практике выше.

По словам одного из вакцинированных, он через несколько минут после введения вакцины почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.

По крайней мере 28 часов я ходил с ним. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но, кроме этого, у меня нет другой боли", - поделился мужчина.

В Министерстве здравоохранения заявили, что "человек, у которого после введения первой дозы появились симптомы пареза, может получить вторую дозу, заболевшему стоит отсрочить введение второй дозы до выздоровления, подразумевается, что в соответствии с этим правилом вторая доза должна быть отложена до тех пор, пока парез не пройдет".

Однако врачи сомневаются в целесообразности введения второй дозы вакцины тем, у кого случился паралич лицевого нерва.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.

Ранее китайские специалисты в области здравоохранения призвали остановить использование вакцины против коронавирусной инфекции Pfizer среди пожилых людей.

16 января коронавирусную инфекцию выявили у 79 врачей вильнюсской клиники "Сантара", получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer.

15 января житель Бельгии скончался , получив вакцину Pfizer.

14 января стало известно о гибели 10 человек в Германии, привившихся вакциной Pfizer. Также 14 января стало известно о кончине 23 человек в Норвегии после прививки вакциной Pfizer.

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