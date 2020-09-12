В каком случае в Казахстане вернут строгий карантин

По словам представителя МЗ, сигналом для всех казахстанцев и для Министерства здравоохранения должен быть "показатель количества людей, которые одномоментно, в одни сутки, болеют коронавирусной инфекцией".
На сегодняшний день в стране 4,6 тысячи человек проходят лечение.
Если их количество достигнет 30 тысяч в сутки, то по стране будет введен жесткий карантин. Это самый главный показатель", - заявил Коджахметов, отметив, что система здравоохранения готова к приему до 70 тысяч больных КВИ.
На данный момент в стране функционирует 19 066 инфекционных коек, занятость которых составляет 15%, реанимационных - 1522, из которых занято 14%.
Поэтапная поставка казахстанских аппаратов ИВЛ должна начаться в ближайшие дни", - проинформировал спикер.
По его словам, в инфекционных и провизорных стационарах в наличии имеются 3379 аппаратов ИВЛ, дополнительно закупаются еще 2619 единиц, в том числе 1500 аппаратов отечественного производства. 21 566 коек республики обеспечены кислородом, дополнительно планируется обеспечить еще 9300. Согласно графику, поставка 8600 аппаратов должна быть завершена в сентябре, оставшиеся 700 - в октябре.
Единым дистрибьютором - ТОО "СК-Фармация" для формирования неснижаемого двухмесячного запаса, закупаются 44 наименования востребованных лекарств на сумму 8,2 млрд тенге для лечения порядка 60 000 пациентов в стационарах.
Данная мера позволит создать резерв лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции в период второй волны и сгладить проблемы с планированием потребности и заболеваемости", - заверил Коджахметов.
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