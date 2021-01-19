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В Калифорнии призывают отказаться от партии вакцин Moderna

18.01.2021 10288
Сакраменто. 18 января. Kazakhstan Today - Эпидемиолог американского штата Калифорния Эрика Пан призвала приостановить распределение одной из партий вакцин от коронавируса компании Moderna из-за возможных аллергических реакций, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает РИА Новости, эта поставка препарата Moderna в Калифорнию была осуществлена с 5 по 12 января. Более 330 тысяч доз вакцины из этой партии были распределены между 287 поставщиками в штате.
 

Больше чем обычно случаев возможных аллергических реакций было зафиксировано в связи с введением определенной партии вакцин Moderna в одной из больниц. Не менее чем 10 лицам потребовалась медицинская помощь в течение 24 часов", - заявила эпидемиолог.

 
При этом она не уточнила, какие именно аллергические реакции наблюдались у пациентов.
 
Соответствующую медицинскую информацию в настоящее время изучают Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а также производитель вакцины.
 
Эрика Пан отметила, что поставщикам рекомендуется использовать другие доступные запасы вакцин и что приостановили введение вакцин Moderna из партии 041L20A до завершения расследования CDC, FDA и компании Moderna.
 
Напомним, 4,2 миллиона жителей США получили первую инъекцию двухкомпонентных вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Больше всего жителей привилось в Калифорнии (412 тысяч), Техасе (337 тысяч) и Флориде (246 тысяч), а меньше всего - в Вайоминге (7,5 тысячи) и округе Колумбия (15 тысяч). 
 
В конце декабря работник медицинского центра Aurora Medical Center в американском штате Висконсин намеренно испортил около 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. 
 
26 декабря острая аллергическая реакция проявилась у врача в Бостоне (штат Массачусетс) после введения ему вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna.
 

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