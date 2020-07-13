В Караганде кальянный клуб подпольно работал во время карантина

Караганда. 12 июля. Kazakhstan Today - В Караганде продолжают выявлять работающие увеселительные заведения, чья деятельность запрещена во время карантина, передает Kazakhstan Today.

В акимате Карагандинской области сообщили, что 11 июля сотрудники регионального оперативного штаба Карагандинской области провели рейды по соблюдению требований, установленных санитарными правилами. Среди нарушителей оказался популярный в городе кальянный клуб. Внутрь заведения впускали только постоянных клиентов, которые, созвонившись с администратором, бронировали столики.

Руководству работавшего клуба грозит штраф размером в 230 МРП (около 640 тысяч тенге). Отдыхавших в заведении гостей привлекать к ответственности не будут.

Полицейские отметили, что чаще всего игнорируют требования карантина развлекательные заведения. Заведения общественного питания нередко размещают за столиками своего заведения более 30 человек, что также противоречит карантинным нормам. Кроме того, к ответственности были привлечены некоторые карагандинские кафе и автомойки, нарушающие ограничение по времени работы.

В акимате Карагандинской области напомнили жителям региона, что при посещении увеселительных заведений, чья деятельность запрещена во время карантина, люди подвергают опасности не только свое здоровье, но и здоровье своих близких.

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