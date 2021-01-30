В Караганде открылись центры вакцинации против коронавируса

Караганда. 29 января. Kazakhstan Today - В Караганде в короткий срок перепрофилировали Центр семейного здоровья. Теперь здесь расположился один из первых в области Центр вакцинации против коронавируса, который заработает уже на следующей неделе, передает Kazakhstan Today.





Это наш филиал. Здесь располагались Центр семейного здоровья, где вели приём врачи общей практики, и филиал дневного стационара. Достаточно быстро мы смогли на своей базе подготовить всё необходимое для проведения вакцинации. Потребовалось передислоцировать кабинеты, разместить оборудование. Получили медицинские морозильные камеры, термоконтейнеры. Специалисты прошли обучение: врачи - на базе медицинского университета, медсёстры - на базе колледжа", - рассказала директор ТОО "Городской центр ПМСП" Татьяна Баширова.

В центре имеются кабинет врача-терапевта, прививочные кабинеты, зона поствакцинального наблюдения. Для экстренных и нештатных ситуаций оборудована зона неотложной медицинской помощи.

В кабинетах установлены камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать весь процесс вакцинации. Видео сохранят до конца года.

В Караганде подобные центры вакцинации будут действовать на базе других поликлиник, многопрофильной больницы №1 и частных медицинских учреждений.

Подготовку к вакцинации мы начали в декабре. Заказали необходимое количество медицинских морозильников и термоконтейнеров. Часть оборудования уже поставлена, остальное на подходе. По области при организациях первичной медико-санитарной помощи будет открыто 115 прививочных кабинетов. Мы решили организовать отдельные центры с полным спектром услуг. Первый создали в Караганде на базе ГЦ ПМСП. Далее будем открывать в Темиртау, Жезказгане и Балхаше. Сейчас ожидаем поступление вакцины и планируем стартовать 1 февраля", - говорит руководитель Службы общественного здоровья управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова.

По её словам, пропускная способность одного прививочного кабинета - 60 человек в день.

Перед проведением вакцинации пациента обязательно осмотрит врач, измерит температуру и соберёт необходимую информацию. Пациент даёт своё письменное согласие на прививку.

Бибигуль Тулегенова пояснила логистику поставки вакцины. Единым дистрибьютором является "СК-Фармация". Российский препарат "Спутник V" производит по трансферту технологий Карагандинский фармацевтический комплекс. Вакцина поступает на склады "СК-Фармация" и оттуда попадёт на областной вакцинный склад. После этого её распределят по региону.

По словам медиков, российская вакцина "Спутник V" безопасна. Это двухкомпонентный препарат, который вводится с интервалом в 21 день. Получить вакцину сможет взрослое население от 18 до 60 лет.

На первом этапе планируют привить по всей Карагандинской области 9 тысяч медицинских работников инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, организаций ПМСП, приёмных покоев, санэпидслужбы. Далее будут вакцинировать педагогов, сотрудников силовых структур и лиц, состоящих на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями.





Напомним, в Казахстане массовая вакцинация населения от коронавируса начнется 1 февраля.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства