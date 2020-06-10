В Карагандинской области более 400 объектов нарушили санитарный режим работы

Караганда. 9 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области мониторинговые группы по проверке соблюдения санитарно-гигиенических и дезинфекционных мероприятий обнаружили нарушения на 406 объектах, передает Kazakhstan Today.

В 100 детских садах региона начали работать дежурные группы для детей, чьи родители вышли на работу после снятия режима чрезвычайного положения. Кроме того, открылись 12 коррекционных кабинетов, а с 8 июня возобновлена деятельность объектов дополнительного образования и развивающих центров для детей и взрослых", - сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области.

В целях обеспечения выполнения мероприятий по коронавирусу COVID-19 было сформировано 65 мобильных групп, в состав которых вошли санэпидемиологи, сотрудники правоохранительных органов, палаты предпринимателей "Атамекен", а также представители местных исполнительных органов. Эти группы осуществляют контроль за соблюдением дезинфекционных мероприятий, как в дневное, так и в ночное время. За выявленные нарушения и несоблюдение дезинфекционного режима проверяющие применяют жёсткие административные санкции вплоть до приостановления деятельности.

В ходе рейдовых проверок мониторинговые группы посетили уже 7934 объекта. Ими были выявлены нарушения в работе по соблюдению санитарно-гигиенических и дезинфекционных мероприятий на 406 объектах. По данным фактам органами полиции дела переданы на рассмотрение в судебные органы. В результате 111 нарушителям был назначен административный арест, 205 отделались штрафом в 10 МРП, еще девятерым выданы предупреждения. На рассмотрении в суде находится одно дело, 20 административных дел не рассмотрены по причине завершения ЧП на территории страны", - сообщили в ведомстве.

После снятия режима чрезвычайного положения в связи с возобновлением деятельности объектов торговли, промышленности, общепита и сферы услуг мониторинг продолжился. За это время были выявлены нарушения на 10 объектах, по данным фактам органами санитарной службы дела также переданы на рассмотрение в судебные органы.

Повсеместно продолжается разъяснительная работа с населением и на объектах всех форм собственности.

В связи с продолжением регистрации заболевания КВИ среди населения был усилен контроль по проведению обработки и соблюдению санитарно-дезинфекционного режима на внутригородском общественном транспорте по перевозке пассажиров. Мониторинговые группы проверили 508 автобусов и маршруток, из них на 505 была проведена обработка с применением дезинфицирующих средств, а водители, кондукторы и пассажиры соблюдали масочный режим. Трое водителей, в салонах которых были зафиксированы нарушения, предупреждены о соблюдении и исполнении требований постановления главного санитарного врача.

В связи со смягчением карантинных мер на территории области и вновь созданными мобильными группами с 18 мая 2020 года вручены постановления 8 856 объектам.

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