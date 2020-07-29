В Карагандинской области из-за улучшения эпидситуации начали консервацию провизорных госпиталей

Караганда. 28 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в связи со стабилизацией эпидситуации уменьшается число обращений жителей в стационары, поликлиники и скорую помощь. Началась консервация освободившихся провизорных госпиталей, передает Kazakhstan Today.

В госпиталях останется неснижаемый запас медикаментов, оборудование и оснащение. Так медучреждения готовятся к возможной второй волне COVID-19, рассказал заместитель руководителя Управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев.

Сейчас в регионе развёрнуто 4427 коек в провизорных и инфекционных госпиталях, из них занято 1746. Доля загруженности в инфекционных госпиталях - 38%, провизорных - 42%, и это неплохой показатель. Улучшение эпидситуации говорит о том, что требуется пересмотреть сеть медицинских госпиталей - их нужно не закрыть, а законсервировать: всё-таки прогнозируют вторую волну, и медики должны быть готовы к ней", - сказал он.

В качестве госпиталей задействовали как гостиницы, так и общежития вузов. Они будут законсервированы: материально-техническое оснащение останется там, чтобы стационары могли развернуть повторно. На сегодняшний день решено закрыть два госпиталя - на базе гостиницы "Турист" и общежития КарГТУ. Оба на 100 коек. В общем и целом по мере загрузки госпиталей на этой и следующей неделях будут постепенно консервироваться и другие.

Кроме того, отметил Гамаль Токсамбаев, число вызовов скорой помощи продолжает снижаться, и это тоже связано со стабилизацией эпидситуации: если в пиковые дни (в конце июня и начале июля) число вызовов для пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии было до 2,5 тыс., то, к примеру, вчера их было всего 320. Из них подлежали госпитализации до 100 человек.

В сентябре этого года в Жезказгане начнётся строительство модульной больницы на 300 коек. Закончить работы планируется в ноябре этого года.

Также продолжается ремонт инфекционного подразделения в Шахтинске, завершается государственная экспертиза ПСД для ремонта инфекционных больниц в Балхаше и Жезказгане и провизорного отделения в Темиртау.

Основным приоритетом в подготовке к возможной второй волне COVID-19 остаётся материально-техническое обеспечение медучреждений.

За последние недели в области приобрели 1300 концентраторов кислорода, 90 ИВЛ, 645 пульсоксиметров и 25 современных рентген-аппаратов. Планируется установить восемь систем подачи медицинских газов.

К работе в осенне-зимний период закупят ещё 1500 пульсоксиметров, 500 концентраторов кислорода.

В сентябре за счёт республиканского бюджета Карагандинской области выделят средства на покупку 302 ИВЛ-аппаратов.

К началу зимы в области закупят ещё пять компьютерных томографов.

Большое внимание уделяется и лекарственному обеспечению больниц и поликлиник.

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