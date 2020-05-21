В Карагандинской области приостановлена работа рудника из-за распространения COVID-19

Караганда. 20 мая. Kazakhstan Today - В Карагандинской области приостановлена работа на руднике "Нурказган", где произошла вспышка COVID-19 среди работников, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на принятые меры, первый случай коронавирусной инфекции на руднике зарегистрирован 6 мая. Был выявлен один заболевший, трое близко контактных и 21 потенциально контактировавших работников, которые были помещены на карантин", - сообщили в пресс-службе Корпорации Казахмыс.

Руководством компании было принято решение о проведении среди работников рудника лабораторного обследования методом ПЦР среди лиц, контактировавших с заболевшими в процессе выполнения трудовых обязанностей. По итогам данного обследования и самообращения работников в медицинские учреждения было выявлено 35 случаев.

В настоящее время производственный цикл на руднике приостановлен, проводятся только ремонтные и профилактические работы силами 100 человек в смену с 12-часовым режимом работы. Работники размещены для проживания в отдельный санаторий", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что на текущий момент ситуация находится под контролем. Проводится тестирование работников рудника "Нурказган" методом ПЦР. Планируется 100-процентный охват.

Кроме того, обязательное прохождение ПЦР включено в требование к подрядным организациям. Работники с отрицательными результатами отправляются в очередные трудовые отпуска для нахождения на самоизоляции.

Также сообщается, что с 1 июня текущего года рудник "Нурказган" переходит на вахтовый метод работы с соблюдением всех дополнительных санитарных предписаний уполномоченного органа, что позволит в значительной степени минимизировать риски заболеваний КВИ.

Рудник "Нурказган" филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Карагандацветмет", расположен в 70 километрах от города Караганды. Общая численность работающих вместе с подрядчиками составляет более 1100 человек.

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