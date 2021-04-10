В Карагандинской области с 12 апреля усилят карантин

Только за прошлую неделю число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось в 1,7 раза, сообщает акимат области.
Как проинформировал сегодня на брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач области Юрий Залыгин, в регионе запрещается деятельность:
- развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, бильярдные, боулинг-центры, за исключением объектов в Караганде, в которых реализуется пилотный проект Ashyq);
- букмекерских контор;
- детских развлекательных центров, включая игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях;
- банкетных залов;
- театров и кинотеатров, концертных залов, цирка;
- объектов культуры, включая дома и дворцы культуры, а также репетиции в них (при этом разрешено работать библиотекам и музеям - при количестве посетителей не более 30 человек);
- секций, кружков, расположенных при общеобразовательных школах.
Также не разрешаются индивидуальные занятия с учащимися во внеурочное время. Школьников нельзя вывозить на международные соревнования и олимпиады в регионы и страны с неблагополучной обстановкой по СOVID-19. Под запретом экскурсии.
По-прежнему остаётся запрет на зрелищные и массовые мероприятия, форумы, конференции, выставки, ярмарки и другое.
По субботам и воскресеньям запрещены пассажирские перевозки по направлениям: Караганда - Темиртау - Караганда; Караганда - Сарань - Караганда; Караганда - Шахтинск - Караганда; Караганда - Абай - Караганда; Караганда - Шахан - Караганда; Караганда - Топар - Караганда.
Полностью запрещаются нерегулярные туристические автоперевозки в другие регионы страны и внутри области.
Предварительная запись необходима для посещения тренажёрных залов и фитнес-центров, бассейнов, салонов красоты.
По субботам и воскресеньям по всей области будут закрываться:
- торговые дома, торгово-развлекательные центры, оптово-распределительные центры, магазины с непродовольственными товарами площадью более 2 тыс. квадратных метров (за исключением продуктовых супермаркетов, продовольственных павильонов и находящихся в них аптек, салонов красоты, химчисток);
- фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры, тренажёрные залы, спортивные комплексы;
- сауны, бассейны, СПА-центры, массажные салоны (за исключением объектов в Караганде, в которых реализуется пилотный проект Ashyg);
- крытые рынки (продуктовые и непродуктовые).
Работа рынков на открытом воздухе (продуктовых и непродуктовых) приостанавливается только по воскресеньям.
График работы супермаркетов и гипермаркетов: с 07.00 до 24.00. Обязательно проведение термометрии для всех посетителей, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.
Объектам общественного питания разрешено работать с 09.00 до 20.00. Доставка и вынос еды - без ограничений по времени.
В ресторанах и кафе по-прежнему запрещено проведение банкетов, тоев, поминок и других коллективных и памятных мероприятий.
Юрий Залыгин сообщил, что обучение в школах остаётся комбинированным. В традиционной форме занимаются учащиеся предшкольных классов, с 1-го по 5-й, в международных школах - с 1-го по 7-й класс, с численностью детей в классах не более 25 человек. Обучение учащихся 6, 7, 8 и 10-х классов переводится на дистанционный формат.
В комбинированной форме обучаются учащиеся выпускных классов (9, 11 (12): 70% предметов преподаётся в штатном режиме, 30% - в дистанционном, при комплектации не более 15 человек в классе, по принципу обучения "1 класс - 1 кабинет" с соблюдением санитарно-дезинфекционного и масочного режимов.
В детских садах работают только дежурные группы численностью не более 15 человек.
Государственным организациям и частным предприятиям в зависимости от производственной необходимости следует перевести на дистанционную форму работы не менее 80% сотрудников.
Главный государственный санитарный врач области призвал жителей соблюдать санитарно-карантинные требования в священный месяц Рамазан, который будет проходить с 13 апреля по 12 мая.
Любые массовые мероприятия - это прежде всего тесный контакт большого количества людей, где может не соблюдаться масочный режим, социальная дистанция. Возможен контакт с болеющими бессимптомно или в начальной стадии, когда ещё нет признаков заболевания. Это большой риск для вас и ваших близких", - подчеркнул Юрий Залыгин.
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