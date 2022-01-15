В Карагандинской области ужесточают карантин

КАРАГАНДА. 14 ЯНВАРЯ - В Карагандинской области с 17 января главный государственный санитарный врач Юрий Залыгин принял решение усилить санитарно-карантинный режим из-за роста заболеваемости КВИ и вхождения региона в "красную" зону", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Юрий Залыгин на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил, что в области запрещаются массовые мероприятия, как на открытом воздухе, так и внутри помещений. Нельзя устраивать семейные и памятные торжества, в том числе на дому. Исключение составляют поминальные обряды - их разрешено проводить на объектах, участвующих в Ashyq, количество приглашённых не должно превышать 30 человек.

Независимо от участия в проекте Ashyq запрещается:

- деятельность концертных залов, филармоний, театров, цирков;

- проведение коллективных мероприятий (ж?ма намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы и др.);

- проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

- проведение частных встреч, за исключением - до 10 привитых человек;

- деятельность ночных клубов;

- обслуживание барных стоек на объектах общественного питания.

В караоке-барах запрещены песни и танцы, заведения могут предоставлять только услуги общественного питания (при заполняемости не более 50%, но не более 50 человек).

В объектах общественного питания за одним столиком могут находиться не более четырех человек (исключение - члены одной семьи). При этом между людьми должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

Кинотеатрам разрешено работать с приложением Ashyq, при заполняемости помещения не более 30%. Пропуском является "зелёный" статус.

В госорганизациях, национальных компаниях, предприятиях не менее 70% работников необходимо перевести на дистанционку, независимо от вакцинации против COVID-19. Исключение - объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

Во всех сельских школах и в школах до 600 учащихся в городах и районных центрах обучение проводится в штатном формате.

На дистанционную форму переходят городские школы и школы районных центров с количеством учащихся 600 и более. Исключение - 1-2 классы, которые продолжат обучение оффлайн. Дежурные классы будут организованы для учащихся с 3 по 5 классы. Обучение в вузах и колледжах проводится в смешанном формате.

В ТРЦ и непродовольственные торговые дома свыше 100 квадратных метров, а также в продовольственные сети площадью более 6 000 квадратных метров вход разрешён только лицам с "зелёным" статусом.

Все прибывающие из-за границы, независимо от статуса вакцинации, должны иметь отрицательный ПЦР-тест.