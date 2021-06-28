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В Карагандинской области ужесточили карантин

27.06.2021 8101
В Карагандинской области ужесточили карантин
Image by Klaus Hausmann from Pixabay
КАРАГАНДА. 27 ИЮНЯ - В Карагандинской области с 1 июля ужесточают карантин. Новое постановление подписал главный санитарный врач области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, в выходные дни не будут работать торговые домам и фитнес-центры, а развлекательные учреждения, букмекерские конторы, объекты культуры закроются до улучшения эпидемиологической обстановки. Исключение делается для объектов, работающих про проекту Ashyq.
 
Принято решение о запрещении деятельности на всей территории Карагандинской области: 
 
- развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, бильярдные, боулинг-центры), за исключением объектов, в которых реализуется пилотный проект Ashyq;
 
- букмекерских контор;
 
-детских развлекательных центров, включая игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях;
 
-банкетных залов, за исключением объектов, в которых реализуется пилотный проект Ashyq;
 
-театров, концертных залов;
 
-объектов культуры, включая дома и дворцы культуры, а также репетиции в них;
 
- зрелищных, массовых, семейных и памятных мероприятий, выставок, конференций, форумов, ярмарок;
 
- секций, кружков, мини-центров, расположенных при общеобразовательных школах;
 
- всех видов оценки знаний в традиционном формате;
 
- выезда школьников на международные спортивные, культурные мероприятия, олимпиады в регионы и страны, неблагополучные по COVID-19;
 
Запрещается движение внутриобластных и городских нерегулярных туристических перевозок. 
 

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