В Карагандинской области ужесточили карантин

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КАРАГАНДА. 27 ИЮНЯ - В Карагандинской области с 1 июля ужесточают карантин. Новое постановление подписал главный санитарный врач области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, в выходные дни не будут работать торговые домам и фитнес-центры, а развлекательные учреждения, букмекерские конторы, объекты культуры закроются до улучшения эпидемиологической обстановки. Исключение делается для объектов, работающих про проекту Ashyq.

Принято решение о запрещении деятельности на всей территории Карагандинской области:

- развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, бильярдные, боулинг-центры), за исключением объектов, в которых реализуется пилотный проект Ashyq;

- букмекерских контор;

-детских развлекательных центров, включая игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях;

-банкетных залов, за исключением объектов, в которых реализуется пилотный проект Ashyq;

-театров, концертных залов;

-объектов культуры, включая дома и дворцы культуры, а также репетиции в них;

- зрелищных, массовых, семейных и памятных мероприятий, выставок, конференций, форумов, ярмарок;

- секций, кружков, мини-центров, расположенных при общеобразовательных школах;

- всех видов оценки знаний в традиционном формате;

- выезда школьников на международные спортивные, культурные мероприятия, олимпиады в регионы и страны, неблагополучные по COVID-19;

Запрещается движение внутриобластных и городских нерегулярных туристических перевозок.

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