В Карагандинской области ужесточили карантин

Image by Klaus Hausmann from Pixabay
Согласно документу, в выходные дни не будут работать торговые домам и фитнес-центры, а развлекательные учреждения, букмекерские конторы, объекты культуры закроются до улучшения эпидемиологической обстановки. Исключение делается для объектов, работающих про проекту Ashyq.
Принято решение о запрещении деятельности на всей территории Карагандинской области:
- развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, бильярдные, боулинг-центры), за исключением объектов, в которых реализуется пилотный проект Ashyq;
- букмекерских контор;
-детских развлекательных центров, включая игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях;
-банкетных залов, за исключением объектов, в которых реализуется пилотный проект Ashyq;
-театров, концертных залов;
-объектов культуры, включая дома и дворцы культуры, а также репетиции в них;
- зрелищных, массовых, семейных и памятных мероприятий, выставок, конференций, форумов, ярмарок;
- секций, кружков, мини-центров, расположенных при общеобразовательных школах;
- всех видов оценки знаний в традиционном формате;
- выезда школьников на международные спортивные, культурные мероприятия, олимпиады в регионы и страны, неблагополучные по COVID-19;
Запрещается движение внутриобластных и городских нерегулярных туристических перевозок.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства