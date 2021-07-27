В Карагандинской области ввели дополнительные карантинные меры

КАРАГАНДА. 26 ИЮЛЯ - В Карагандинской области вышло новое постановление главного санитарного врача, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Главный санврач принял решение о введении дополнительных ограничительных мер в будние дни.

Будет приостановлена деятельность следующих объектов, не участвующих в Ashyq:

фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров;

спортивно-оздоровительных объектов, спортивных объектов;

саун, СПА-центров, бассейнов.

Также будет ограничена деятельность следующих объектов-участников проекта Ashyq до 17.00:

объектов общественного питания (фуд-корты, рестораны, кафе, кофейни, столовые, летние площадки, банкетные залы и т.д.). При этом объекты, не участвующие в Ashyq, функционируют до 12.00 (за исключением банкетных залов, деятельность которых без Ashyq запрещена);

фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов;

салонов красоты, парикмахерских, "барбер-шопов", центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги;

кинотеатров.

Кроме этого, в выходные дни приостанавливают деятельность столовые.

Постановление вступает в силу с ноля часов 29 июля.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 25 июля в Казахстане зарегистрировано 535 906 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 6637 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Карагандинской области - 781.

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