В Карагандинской области выявили повторный случай КВИ

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова в ходе брифинга в СЦК сообщила, что в повторный случай коронавируса выявили в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

В конце октября у нас, действительно, есть случай повторного заболевания в Карагандинской области, когда заболевший был зарегистрирован в июне и в конце октября. Заболевание сопровождалось соответствующей клиникой", - заявила глава комитета.

Ранее сообщалось о выявлении повторного случая заражения в Западно-Казахстанской области. Этот человек заболел в самом начале пандемии, потом болел летом.

На данный момент в Казахстане лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4981 человек, в том числе 340 детей. В стационарах находятся 2510 пациентов, на амбулаторном уровне - 2471 человек. 148 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 - в состоянии крайней степени тяжести, 20 - на аппаратах ИВЛ.

Всего в стране зарегистрировано 113 741 случаев заболевания коронавирусом, из них выздоровели 106 893 человек.

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