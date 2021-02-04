В Карагандинской области вспышка коронавируса произошла в доме престарелых

Караганда. 3 февраля. Kazakhstan Today - 96 человек заболели коронавирусом в доме престарелых посёлка Шахан Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

70 пенсионеров и 26 сотрудников дома престарелых поселка Шахан Карагандинской области заболели коронавирусом, сообщает телеканал Astana.tv.

Этот факт подтвердили в управлении здравоохранения региона. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы помочь пожилым людям. Отмечается, что состояние пациентов стабильное.

Чтобы избежать распространения инфекции санитарные врачи дезинфицируют здание. Всех инфицированных отправили на обследование легких.

В материале говорится, что учреждение с марта находится на карантине и причина вспышки заболевания пока не известна.

Не исключено, что после вспышки, ограничения введут во всем поселке Шахан с установлением блокпостов.

На сегодняшний день очаг локализован. Круг контактных лиц установлен. В учреждении проведена дезинфекционная обработка. Всем больным в инфекционных стационарах оказывается необходимое лечение", - рассказала официальный представитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Айгуль Шатекова.





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