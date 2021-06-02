В Казахстан доставили первую партию китайской вакцины CoronaVac

Фото: Минздрав РК

АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - В Алматы сегодня спецбортом из Китая прибыли 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Препарат произведён китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech Ltd, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Вакцина одобрена Минздравом к применению на территории Казахстана и станет четвертым препаратом, который в ближайшие дни будет доступен гражданам Казахстана для вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

Как отметили в Минздраве, поступившая партия вакцины будет доступна во всех прививочных пунктах страны.

В настоящее время препарат "CoronaVac" широко применяется во многих странах мира.

Вакцина содержит инактивированное, активное вещество антиген SARS-CoV-2. В одном флаконе 0.5 мл/доза, препарат предполагает двукратную вакцинацию с интервалом 14-28 дней. Вакцинации подлежат категории населения старше 18 лет. Вакцина хранится при температуре от +2-8 градусов.

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