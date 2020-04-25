В Казахстан прибыл спецборт из Урумчи с гуманитарной помощью

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - 24 апреля специальным бортом Министерства обороны РК в Нур-Султан был доставлен медицинский груз из Урумчи (КНР), передает Kazakhstan Today.

Отправителями медицинских средств являются ряд китайских провинций, государственных органов и компаний. Медицинские изделия включают в себя маски (131 500 штук), перчатки (10 900 штук), термометры (100 штук) и специальную защитную одежду (720 штук)", - сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что предоставление гуманитарной помощи свидетельствует о крепкой дружбе между казахстанским и китайским народами.

Также сообщается, что гуманитарный груз был получен единым дистрибьютором ТОО "СК-Фармация" для его дальнейшего распределения среди государственных органов и организаций.

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