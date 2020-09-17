Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане 101 267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане 431 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 7;

город Алматы - 4;

Акмолинская область - 39;

Актюбинская область - 3;

Атырауская область - 34;

Восточно-Казахстанская область - 18;

Жамбылская область - 297;

Западно-Казахстанская область - 3;

Карагандинская область - 10;

Костанайская область - 3;

Павлодарская область - 8;

Туркестанская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 101 267.

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