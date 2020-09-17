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В Казахстане 101 267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

16.09.2020, 08:50 9397
Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане 101 267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане 431 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 7;
 
город Алматы - 4;
 
Акмолинская область - 39;
 
Актюбинская область - 3;
 
Атырауская область - 34;
 
Восточно-Казахстанская область - 18;
 
Жамбылская область - 297;
 
Западно-Казахстанская область - 3;
 
Карагандинская область - 10;
 
Костанайская область - 3;
 
Павлодарская область - 8;
 
Туркестанская область - 5.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 101 267.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 15 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 106 984 заболевших коронавирусом.
 

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