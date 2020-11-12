Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане 108 387 человек выздоровели от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане 218 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 57, Акмолинская область - 19, Актюбинская область - 5, Алматинская область - 8, Атырауская область - 4, Восточно-Казахстанская область - 81, Западно-Казахстанская область - 1, Карагандинская область - 11, Костанайская область - 9, Кызылординская область - 6, Павлодарская область - 15, Туркестанская область - 2.





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