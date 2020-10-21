Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 115 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 9;

город Алматы - 8;

Акмолинская область - 9;

Актюбинская область - 1;

Алматинская область - 4;

Атырауская область - 32;

Карагандинская область - 5;

Костанайская область - 5;

Мангистауская область - 21;

Павлодарская область - 19;

Северо-Казахстанская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 105 145.





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