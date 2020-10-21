Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 115 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 9;
город Алматы - 8;
Акмолинская область - 9;
Актюбинская область - 1;
Алматинская область - 4;
Атырауская область - 32;
Карагандинская область - 5;
Костанайская область - 5;
Мангистауская область - 21;
Павлодарская область - 19;
Северо-Казахстанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 105 145.
Напомним, по состоянию на 23.59 19 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 623 заболевших коронавирусом.
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