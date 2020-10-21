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В Казахстане 115 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

20.10.2020 5644
Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 115 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 9;
 
город Алматы - 8;
 
Акмолинская область - 9;
 
Актюбинская область - 1;
 
Алматинская область - 4;
 
Атырауская область - 32;
 
Карагандинская область - 5;
 
Костанайская область - 5;
 
Мангистауская область - 21;
 
Павлодарская область - 19;
 
Северо-Казахстанская область - 2.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 105 145.

Напомним, по состоянию на 23.59 19 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 623 заболевших коронавирусом.
 

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