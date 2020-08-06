Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - На сегодняшний день в Казахстане 144 ребенка получают лечение от COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Министерство здравоохранения РК предоставило информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонией на 5 августа.

Согласно информации ведомстве, на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 26 726 человек, среди которых 144 ребенка. В стационарах находится - 5718 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 008. 198 человек находятся в тяжелом состоянии, 29 - в состоянии крайней степени тяжести, 41 - на аппаратах ИВЛ.

Значительная разница с показателями предыдущих суток связана со сбором данных в выходные и рабочие дни поликлиник (в выходные дни граждане обращаются в лечебные учреждения гораздо меньше, чем в будни). Медицинская помощь в больницах оказывается в экстренных случаях круглосуточно", - пояснили в ведомстве.

Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.

Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе брифингов официального представителя Минздрава.

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